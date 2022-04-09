Роналду получил глубокое рассечение в матче с «Эвертоном»

Роналду получил жуткое рассечение в матче с «Эвертоном»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду в матче 32-го тура чемпионата Англии против «Эвертона» (0:1) получил рассечение на ноге.

После игры 37-летний португалец после игры стянул гетру вниз и снял щитки, после чего на ноге футболиста стали заметны сразу несколько кровоточащих рассечений.

Роналду провел на поле весь матч. На 87-й минуте он получил желтую карточку за неспортивное поведение.

В этом сезоне нападающий провел 25 матчей в АПЛ, в которых забил 12 голов и отдал 3 передачи.