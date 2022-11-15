Роналду провел переговоры с «Баварией»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду провел переговоры с «Баварией», сообщает Daily Mail. 37-летний форвард начал искать варианты продолжения карьеры после скандального интервью с Пирсом Морганом.

По информации издания, Роналду и его агент Жорже Мендеш провели предварительные переговоры о трансфере португальца в «Баварию». Мюнехенский клуб проявляет интерес к нападающему, поскольку не уверен, что Эрик-Максим Шупо-Мотинг сможет также стабильно забивать голы на протяжении всего сезона.

В недавнем интервью португалец заявлял, что не уважает наставника «МЮ» Эрика тен Хага, а также чувствует себя преданным.

Действующий контракт Роналду с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до лета 2023 года. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt равна 20 миллионам евро. В текущем сезоне португальский нападающий сыграл 16 матчей за «красных дьяволов», забил три гола и отдал две голевые передачи.