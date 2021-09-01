Роналду рассказал о роли Фергюсона в его возвращении в «Манчестер Юнайтед»
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду рассказал о роли бывшего главного тренера команды сэра Алекса Фергюсона в возвращении 36-летнего португальца в клуб.
«С того момента, как я перешел в «МЮ», Фергюсон стал для меня ключевой фигурой. Он для меня как отец в футболе. Он много помогал мне, многому научил и, конечно, сыграл большую роль в моей карьере. Мы постоянно поддерживаем связь, Фергюсон — невероятный человек. Я очень люблю его, он — одна из главных причин, почему я перешел в «Манчестер Юнайтед», — приводит официальный сайт «красных дьяволов» слова Роналду.
Роналду выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2003 по 2009 год, Фергюсон возглавлял команду с 1986 по 2013 год. В августе 2021 года Роналду, до этого выступавший в «Реале» и «Ювентусе», вернулся в английский клуб.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.manutd.com/en/news/detail/exclusive-first-interview-with-cristiano-ronaldo-after-transfer-to-man-utd-from-juventus
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