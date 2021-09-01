Роналду рассказал о роли Фергюсона в его возвращении в «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду рассказал о роли бывшего главного тренера команды сэра Алекса Фергюсона в возвращении 36-летнего португальца в клуб.

«С того момента, как я перешел в «МЮ», Фергюсон стал для меня ключевой фигурой. Он для меня как отец в футболе. Он много помогал мне, многому научил и, конечно, сыграл большую роль в моей карьере. Мы постоянно поддерживаем связь, Фергюсон — невероятный человек. Я очень люблю его, он — одна из главных причин, почему я перешел в «Манчестер Юнайтед», — приводит официальный сайт «красных дьяволов» слова Роналду.

Роналду выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2003 по 2009 год, Фергюсон возглавлял команду с 1986 по 2013 год. В августе 2021 года Роналду, до этого выступавший в «Реале» и «Ювентусе», вернулся в английский клуб.