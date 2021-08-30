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Роналду прошел медицинское обследование перед переходом в «МЮ»

11:47
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Форвард Криштиану Роналду прошел медицинское обследование перед переходом в «МЮ», сообщает Sky Sports.

По данным источника, в скором времени футболист может дебютировать в составе манкунианцев.

О переходе 36-летнего португальца из «Ювентуса» стало известно 27 августа. В составе «МЮ» Роналду трижды становился чемпионом Англии, был обладателем Кубка страны, побеждал в Лиге чемпионов и на клубном чемпионате мира.

Дополнительная информация:

https://www.skysports.com/

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Виктория Кравченко все материалы автора

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