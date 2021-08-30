Рубен Диаш продлил контракт с «Манчестер Сити» до 2027 года

Защитник «Манчестер Сити» Рубен Диаш подписал новый долгосрочный контракт с клубом. Теперь соглашение рассчитано до 2027 года, сообщает сайт «горожан».

We are delighted to announce that @rubendias has signed a new six-year contract! ??



Having joined from Benfica last September, Dias' new deal will keep him at the Club through until the summer of 2027.



? #ManCity | https://t.co/axa0klD5re — Manchester City (@ManCity) August 30, 2021

«Очень рад подписать новое соглашение. Наслаждаюсь каждой минутой с того момента, как перебрался в «Ман Сити» в прошлом году. Очень приятно быть частью этой невероятной команды», — заявил защитник.

24-летний Диаш был признан лучшим игроком прошлого сезона АПЛ, а также назван лучшим защитником Лиги чемпионов-2020/21.

Напомним, Диаш перебрался в клуб из Манчестера в 2020 году. Ранее он защищал цвета португальской «Бенфики».

В текущем розыгрыше чемпионата Англии футболист провел три матча.