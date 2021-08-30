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Рубен Диаш продлил контракт с «Манчестер Сити» до 2027 года

12:50
Рубен Диаш. Фото ФК «Манчестер Сити».
Рубен Диаш. Фото ФК «Манчестер Сити».
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Защитник «Манчестер Сити» Рубен Диаш подписал новый долгосрочный контракт с клубом. Теперь соглашение рассчитано до 2027 года, сообщает сайт «горожан».

«Очень рад подписать новое соглашение. Наслаждаюсь каждой минутой с того момента, как перебрался в «Ман Сити» в прошлом году. Очень приятно быть частью этой невероятной команды», — заявил защитник.

24-летний Диаш был признан лучшим игроком прошлого сезона АПЛ, а также назван лучшим защитником Лиги чемпионов-2020/21.

Напомним, Диаш перебрался в клуб из Манчестера в 2020 году. Ранее он защищал цвета португальской «Бенфики».

В текущем розыгрыше чемпионата Англии футболист провел три матча.

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Иван Шитик все материалы автора

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