Рубен Диаш продлил контракт с «Манчестер Сити» до 2027 года
12:50
Защитник «Манчестер Сити» Рубен Диаш подписал новый долгосрочный контракт с клубом. Теперь соглашение рассчитано до 2027 года, сообщает сайт «горожан».
«Очень рад подписать новое соглашение. Наслаждаюсь каждой минутой с того момента, как перебрался в «Ман Сити» в прошлом году. Очень приятно быть частью этой невероятной команды», — заявил защитник.
24-летний Диаш был признан лучшим игроком прошлого сезона АПЛ, а также назван лучшим защитником Лиги чемпионов-2020/21.
Напомним, Диаш перебрался в клуб из Манчестера в 2020 году. Ранее он защищал цвета португальской «Бенфики».
В текущем розыгрыше чемпионата Англии футболист провел три матча.
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