Роналду отреагировал на пост Фернандеша о незабитом пенальти, опубликовав эмодзи
13:02
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду оставил комментарий под постом Бруну Фернандеша в Instagram после поражения в матче 6-го тура АПЛ с «Астон Виллой» (0:1).
Футболист не смог реализовать пенальти в добавленное ко второму тайму время. В соцсети он извинился перед болельщиками.
Роналду в комментариях к посту Фернандеша оставил эмодзи кулака.
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