Роналду отреагировал на пост Фернандеша о незабитом пенальти, опубликовав эмодзи

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду оставил комментарий под постом Бруну Фернандеша в Instagram после поражения в матче 6-го тура АПЛ с «Астон Виллой» (0:1).

Футболист не смог реализовать пенальти в добавленное ко второму тайму время. В соцсети он извинился перед болельщиками.

Роналду в комментариях к посту Фернандеша оставил эмодзи кулака.