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Роналду отреагировал на пост Фернандеша о незабитом пенальти, опубликовав эмодзи

13:02
Криштиану Роналду. Фото Instagram Скрин Instagram Бруну Фернандеша. Фото Instagram
Криштиану Роналду. Фото Instagram
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду оставил комментарий под постом Бруну Фернандеша в Instagram после поражения в матче 6-го тура АПЛ с «Астон Виллой» (0:1).

Футболист не смог реализовать пенальти в добавленное ко второму тайму время. В соцсети он извинился перед болельщиками.

Роналду в комментариях к посту Фернандеша оставил эмодзи кулака.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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