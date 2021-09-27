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Фергюсон: «Роналду был рожден стать лучшим, он пожертвовал собой ради этого»

12:10
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Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон высказался о работе с форвардом Криштиану Роналду.

«Многие говорили, что Роналду любит нырять в штрафной. Такое на самом деле было, но потом он стал лучше играть против защитников. Роналду мог вальсировать вокруг них. Он был рожден стать лучшим, он пожертвовал собой ради этого.

Однажды мы должны были играть с «Арсеналом». Днем пошел сильный дождь, я сказал Роналду: «Знаю, что ты всегда продолжаешь работать после тренировки, но сейчас отсюда надо уходить. Завтра игра, а здесь очень мокро. Газон стал мягким». Я пошел в офис, выглянул в окно. Что же делал Роналду? Он перешел на поле с искусственным газоном. У меня не осталось аргументов", — цитирует Фергюсона официальный сайт «МЮ».

В этом сезоне 36-летний португалец провел 3 матча в АПЛ, отметившись 3 голами.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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