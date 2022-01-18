Роналду о спецпризе ФИФА: «Мое самое важное личное достижение в сборной Португалии»

Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду поделился впечатлениями от получения специального приза от ФИФА The Best.

«Получение специальной награды ФИФА — это огромная честь и привилегия. Тот факт, что столь значимая организация признала меня лучшим бомбардиром в истории соревнований под эгидой ФИФА, является для меня самым важным индивидуальным достижением в рамках представления моей любимой страны.

Теперь я должен превратить эту награду в дополнительное топливо и мотивацию для достижения всех целей в «МЮ» в этом сезоне, а также в предстоящих стыковых матчах сборной в марте, чтобы Португалия смогла принять участие в ЧМ-2022 в Катаре, а мы все вместе продолжили писать эту удивительную историю.

И последнее, но не менее важное: хочу отметить всех тех потрясающих игроков, которые представляли Португалию вместе со мной на протяжении последних двух десятилетий, и всем игрокам других сборных, с которыми я столько раз сталкивался в разных точках планеты. Ваш талант, ваш профессионализм и ваше мастерство всегда помогали мне становиться лучшим игроком. Спасибо!", — написао Роналду в Instagram.

ФИФА отметила 36-летнего футболиста, который в 2021 году установил новый мировой рекорд по голам за сборную. На его счету теперь 115 забитых мячей. Роналду обошел достижение бывшего форварда сборной Ирана Али Даеи, у него — 109 забитых мячей.

В голосовании за «Золотой мяч» — 2021 португальский форвард занял 6-е место.

В текущем сезоне Роналду провел 22 матча за «МЮ», забил 14 голов и сделал 3 результативные передачи.