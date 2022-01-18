Тухель о призе тренеру года: «У меня был довольно обычный день. Чувствую себя немного неловко»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель высказался по поводу получения награды лучшему тренеру года The Best от ФИФА.

«У меня был довольно обычный день на базе. Я вернулся с тренировки, так как завтра у нас матч, а вы открыли конверт и назвали мое имя — и все стало сюрреалистичным, я в шоке. Чувствую себя немного неловко. Мы заметно отстали от «Манчестер Сити» в АПЛ, но во всех остальных соревнованиях мы продолжаем преследовать свои цели», — цитирует Тухеля Football.London.

Под руководством 48-летнего Тухеля «Челси» стал обладателем трофея Лиги чемпионов сезона-2020/21. Его команда также выиграла Суперкубок УЕФА-2021.