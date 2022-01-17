Главный тренер «Бернли»: «Сейчас в команде некому играть»

Главный тренер «Бернли» Шон Дайч объяснил причину прошения о переносе матча против «Уотфорда».

«У нас нет игроков, чтобы сыграть матч. Нам просто некем играть. Сегодня тренировалось фактически 10 игроков, так как буквально в начале занятия травму получил Гудмундссон. Ситуация зашла слишком далеко.

Если нам придется выйти на поле — мы примем этот вызов. Тем не менее, мы объяснили причины и честно подали заявку на перенос поединка. Сейчас у нас нет достаточно игроков, чтобы провести матч", — приводит слова специалиста The Athletic.

Отметим, что матч «Бернли» — «Уотфорд» может быть перенесен уже во второй раз.