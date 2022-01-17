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Сегодня, 21:45

Главный тренер «Бернли»: «Сейчас в команде некому играть»

Иван Шитик
Корреспондент

Главный тренер «Бернли» Шон Дайч объяснил причину прошения о переносе матча против «Уотфорда».

«У нас нет игроков, чтобы сыграть матч. Нам просто некем играть. Сегодня тренировалось фактически 10 игроков, так как буквально в начале занятия травму получил Гудмундссон. Ситуация зашла слишком далеко.

Если нам придется выйти на поле — мы примем этот вызов. Тем не менее, мы объяснили причины и честно подали заявку на перенос поединка. Сейчас у нас нет достаточно игроков, чтобы провести матч", — приводит слова специалиста The Athletic.

Отметим, что матч «Бернли» — «Уотфорд» может быть перенесен уже во второй раз.

ФК Бернли
ФК Уотфорд
Шон Дайч
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2
 Ливерпуль 21 13 6 2 55-18 45
3
 Челси 22 12 7 3 45-17 43
4
 Вест Хэм 22 11 4 7 41-30 37
5
 Арсенал 20 11 2 7 33-25 35
6
 Тоттенхэм 18 10 3 5 23-20 33
7
 МЮ 20 9 5 6 32-29 32
8
 Вулверхэмптон 20 9 4 7 17-15 31
9
 Брайтон 20 6 10 4 21-21 28
10
 Лестер 18 7 4 7 31-33 25
11
 Кр. Пэлас 21 5 9 7 30-31 24
12
 Саутгемптон 21 5 9 7 25-33 24
13
 Астон Вилла 20 7 2 11 27-32 23
14
 Брентфорд 21 6 5 10 24-33 23
15
 Лидс 20 5 7 8 24-39 22
16
 Эвертон 19 5 4 10 24-34 19
17
 Уотфорд 19 4 2 13 23-37 14
18
 Норвич 21 3 4 14 10-45 13
19
 Ньюкасл 20 1 9 10 20-43 12
20
 Бернли 17 1 8 8 16-27 11
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14.01 23:00
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 1 : 0
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Вулверхэмптон – Саутгемптон
 3 : 1
15.01 18:00
Норвич – Эвертон
 2 : 1
15.01 18:00
Ньюкасл – Уотфорд
 1 : 1
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Астон Вилла – МЮ
 2 : 2
16.01 17:00
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16.01 17:00
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 3 : 0
31.05 00:00
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Тоттенхэм – Арсенал
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Диогу Жота

Диогу Жота

Ливерпуль

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Джейми Варди

Джейми Варди

Лестер

 9
П
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Поль Погба

Манчестер Юнайтед

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Манчестер Сити

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Трент Александр-Арнолд

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Ливерпуль

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И К Ж
Эмерик Ляпорт

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 18 1 5
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Манчестер Юнайтед

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