Роналду о Фергюсоне: «Он для меня как отец в футболе, он помогал мне расти как личности и как игроку»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду вспомнил, как бывший главный тренер команды Алекс Фергюсон помог ему на старте карьеры.

«Фергюсон всегда делал все, о чем он говорил. Было тяжело поверить во все, что со мной происходило. Представьте себе, вам 18 лет, вы приезжаете из «Спортинга» и играете рядом с такими звездами, как Гиггз, Скоулз, Кин, Сульшер. Я немного нервничал, но Фергюсон помог мне наладить контакт с остальными. Иногда он вызывал меня к себе в кабинет и мы общались через переводчика, но это не играло большой роли. Главное, что Фергюсон говорил, что мне необходимо для роста как в футбольном, так и в личностном плане. Он помогал мне и с первого же дня делал все, что говорил. Я всегда говорю, что Фергюсон для меня как отец в футболе», — сказал Роналду в совместном с Фергюсоном интервью пресс-службе «красных дьяволов».

Фергюсон работал с Роналду в период с 2003 по 2009 год, после чего португалец перешел в «Реал». В конце августа 2021 года 36-летний футболист вернулся в «Манчестер Юнайтед».