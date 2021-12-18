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Роналду о Фергюсоне: «Он для меня как отец в футболе, он помогал мне расти как личности и как игроку»

Роналду рассказал, как Фергюсон помог ему на старте карьеры
10:38
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду вспомнил, как бывший главный тренер команды Алекс Фергюсон помог ему на старте карьеры.

«Фергюсон всегда делал все, о чем он говорил. Было тяжело поверить во все, что со мной происходило. Представьте себе, вам 18 лет, вы приезжаете из «Спортинга» и играете рядом с такими звездами, как Гиггз, Скоулз, Кин, Сульшер. Я немного нервничал, но Фергюсон помог мне наладить контакт с остальными. Иногда он вызывал меня к себе в кабинет и мы общались через переводчика, но это не играло большой роли. Главное, что Фергюсон говорил, что мне необходимо для роста как в футбольном, так и в личностном плане. Он помогал мне и с первого же дня делал все, что говорил. Я всегда говорю, что Фергюсон для меня как отец в футболе», — сказал Роналду в совместном с Фергюсоном интервью пресс-службе «красных дьяволов».

Фергюсон работал с Роналду в период с 2003 по 2009 год, после чего португалец перешел в «Реал». В конце августа 2021 года 36-летний футболист вернулся в «Манчестер Юнайтед».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
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  • TopPari
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  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Аталанта
Рома

П1

26%

1.69

Обе забьют - да

19%

1.59

ТБ 3.0

18%

1.93
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм
Ливерпуль

Обе забьют - да

24%

1.72

П2

23%

1.58

Ф2 (-1.0)

14%

2.03
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Милан
Наполи

1X

21%

1.40

ИТБ1 (1.0)

17%

1.42

X2

15%

1.65

Дополнительная информация:

https://www.manutd.com/en/news/detail/inside-view-presented-by-teamviewer-with-cristiano-ronaldo-and-sir-alex-ferguson

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Иван Торопцев все материалы автора

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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