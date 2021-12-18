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Роналду вспомнил, как Фергюсон помог ему, когда отец португальца попал в больницу

09:58
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» и бывший главный тренер команды Алекс Фергюсон дали совместное интервью клубной пресс-службе.

Португальский нападающий вспомнил, как Фергюсон помог ему, когда отец форварда попал в больницу.

«Наверное, сэр Алекс не помнит этого, но я расскажу, потому что это красивая история. Однажды мой отец попал в больницу, я очень переживал. Я поговорил с Фергюсоном и он сказал мне: «Криштиану, ты можешь уехать на 2-3 дня». У нас был тяжелый календарь, а я был ключевым игроком. Фергюсон сказал: «У нас впереди сложные матчи и без тебя нам будет сложно, но я понимаю твою ситуацию и разрешаю тебе уехать, чтобы увидеться с отцом». Для меня это очень важно, важнее побед в Лиге чемпионов, АПЛ и других турнирах. Я уважаю сэра Алекса, потому что он всегда был последователен, его действия всегда соответствовали его словам. Я ценю это», — приводит официальный сайт «красных дьяволов» слова Роналду.

«Моей задачей было ценить всех сотрудников клуба, не только футболистов, но и персонал. В случае с Криштиану было важно, чтобы он чувствовал себя комфортно, ведь он был очень молод, когда пришел к нам», — добавил Фергюсон.

Фергюсон работал с Роналду в период с 2003 по 2009 год, после чего португалец перешел в «Реал». В конце августа 2021 года 36-летний футболист вернулся в «Манчестер Юнайтед».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
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  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
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  • bk news
  • TopPari
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  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Аталанта
Рома

П1

26%

1.69

Обе забьют - да

19%

1.59

ТБ 3.0

18%

1.93
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм
Ливерпуль

Обе забьют - да

24%

1.72

П2

23%

1.58

Ф2 (-1.0)

14%

2.03
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Милан
Наполи

1X

21%

1.40

ИТБ1 (1.0)

17%

1.42

X2

15%

1.65

Дополнительная информация:

https://www.manutd.com/en/news/detail/inside-view-presented-by-teamviewer-with-cristiano-ronaldo-and-sir-alex-ferguson

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Иван Торопцев все материалы автора

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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