Роналду вспомнил, как Фергюсон помог ему, когда отец португальца попал в больницу
Нападающий «Манчестер Юнайтед» и бывший главный тренер команды Алекс Фергюсон дали совместное интервью клубной пресс-службе.
Португальский нападающий вспомнил, как Фергюсон помог ему, когда отец форварда попал в больницу.
«Наверное, сэр Алекс не помнит этого, но я расскажу, потому что это красивая история. Однажды мой отец попал в больницу, я очень переживал. Я поговорил с Фергюсоном и он сказал мне: «Криштиану, ты можешь уехать на 2-3 дня». У нас был тяжелый календарь, а я был ключевым игроком. Фергюсон сказал: «У нас впереди сложные матчи и без тебя нам будет сложно, но я понимаю твою ситуацию и разрешаю тебе уехать, чтобы увидеться с отцом». Для меня это очень важно, важнее побед в Лиге чемпионов, АПЛ и других турнирах. Я уважаю сэра Алекса, потому что он всегда был последователен, его действия всегда соответствовали его словам. Я ценю это», — приводит официальный сайт «красных дьяволов» слова Роналду.
«Моей задачей было ценить всех сотрудников клуба, не только футболистов, но и персонал. В случае с Криштиану было важно, чтобы он чувствовал себя комфортно, ведь он был очень молод, когда пришел к нам», — добавил Фергюсон.
Фергюсон работал с Роналду в период с 2003 по 2009 год, после чего португалец перешел в «Реал». В конце августа 2021 года 36-летний футболист вернулся в «Манчестер Юнайтед».
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Дополнительная информация:
https://www.manutd.com/en/news/detail/inside-view-presented-by-teamviewer-with-cristiano-ronaldo-and-sir-alex-ferguson
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