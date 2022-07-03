Роналду недоволен трансферной кампанией «МЮ»

Стало известно, по какой причине форвард Криштиану Роналду хочет покинуть «МЮ». Есть вероятность, что он уйдет в другую команду этим летом.

По данным журналиста Фабрицио Романо, футболист разочарован работой клуба на трансферном рынке, однако он очень доволен главным тренером Эриком тен Хагом.

Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед» в конце августа 2021 года. В сезоне-2021/22 он забил 24 гола и сделал 3 результативные передачи в 38 матчах за команду во всех турнирах.

Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.