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Сегодня, 10:21

«Ньюкасл» интересуется полузащитником «Лестера» Тилемансом

Анна Горшкова
Корреспондент
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«Ньюкасл» стал последним клубом, проявившим интерес к полузащитнику «Лестера» Юри Тилемансу, утверждает CBS Sports.

По данным источника, бельгийца активно связывают с «Арсеналом», но теперь «сороки» хотят вступить в игру.

Ранее сообщалось, что лондонский клуб уже согласовал условия контракта с 25-летним футболистом.

Соглашение Тилеманса с «Лестером» рассчитано до июня 2023 года. «Лисы» оценивают игрока примерно в 30 миллионов фунтов стерлингов.

В прошедшем сезоне полузащитник забил семь мячей и отдал пять результативных передач в 49 матчах за команду во всех турнирах.

Источник: https://twitter.com/JacobsBen/status/1543224540603580417
Юри Тилеманс
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Лестер
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