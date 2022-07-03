«Ньюкасл» интересуется полузащитником «Лестера» Тилемансом

«Ньюкасл» стал последним клубом, проявившим интерес к полузащитнику «Лестера» Юри Тилемансу, утверждает CBS Sports.

По данным источника, бельгийца активно связывают с «Арсеналом», но теперь «сороки» хотят вступить в игру.

Ранее сообщалось, что лондонский клуб уже согласовал условия контракта с 25-летним футболистом.

Соглашение Тилеманса с «Лестером» рассчитано до июня 2023 года. «Лисы» оценивают игрока примерно в 30 миллионов фунтов стерлингов.

В прошедшем сезоне полузащитник забил семь мячей и отдал пять результативных передач в 49 матчах за команду во всех турнирах.