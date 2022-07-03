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Сегодня, 08:24

Икарди отклонил предложение «Вулверхэмптона»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Нападающий «ПСЖ» Мауро Икарди отказался переходить в «Вулверхэмптон», сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, 29-летний аргентинец отклонил предложение английского клуба. Сообщается, что форвард не входит в планы парижской команды и с большой долей вероятности покинет ее летом.

Ранее сообщалось, что футболистом также интересуются «Милан» и «Монца».

В сезоне-2021/22 Икарди принял участие в 30 матчах «ПСЖ» и забил 5 голов. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 22 миллиона евро.

Источник: https://twitter.com/NicoSchira/status/1543459670341390336
Мауро Икарди
Футбол
ФК Вулверхэмптон Уондерерс
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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