Роналду может пропустить матч «МЮ» с «Вест Хэмом» из-за проблем с шеей

Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду может пропустить матч 23-го тура АПЛ с «Вест Хэмом», сообщает пресс-служба клуба.

У португальца возникли проблемы с шеей по ходу игры с «Брентфордом» (3:1). Форварда пришлось заменить на 71-й минуте.

Футболист прошел курс лечения, позже станет известно, будет ли Роналду участвовать в матче с «Вест Хэмом».

В этом сезоне 36-летний португалец забил 8 голов в 17 матчах АПЛ. Матч запланирован на 22 января. Начало — в 18.00 (мск).