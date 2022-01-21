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Сегодня, 20:14

Роналду может пропустить матч «МЮ» с «Вест Хэмом» из-за проблем с шеей

Виктория Кравченко

Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду может пропустить матч 23-го тура АПЛ с «Вест Хэмом», сообщает пресс-служба клуба.

У португальца возникли проблемы с шеей по ходу игры с «Брентфордом» (3:1). Форварда пришлось заменить на 71-й минуте.

Футболист прошел курс лечения, позже станет известно, будет ли Роналду участвовать в матче с «Вест Хэмом».

В этом сезоне 36-летний португалец забил 8 голов в 17 матчах АПЛ. Матч запланирован на 22 января. Начало — в 18.00 (мск).

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед
Вест Хэм

П1

26%

1.94

Обе забьют - да

21%

1.64

X2

12%

1.92
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси
Тоттенхэм

Обе забьют - да

21%

1.95

П1

19%

1.66

Ф2 (+1.0)

16%

1.70
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Милан
Ювентус

ТБ 2.0

24%

1.46

1X

23%

1.49

П2

14%

2.75
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 22 18 2 2 54-13 56
2
 Ливерпуль 21 13 6 2 55-18 45
3
 Челси 23 12 8 3 46-18 44
4
 Вест Хэм 22 11 4 7 41-30 37
5
 Тоттенхэм 19 11 3 5 26-22 36
6
 Арсенал 20 11 2 7 33-25 35
7
 МЮ 21 10 5 6 35-30 35
8
 Вулверхэмптон 20 9 4 7 17-15 31
9
 Брайтон 21 6 11 4 22-22 29
10
 Лестер 19 7 4 8 33-36 25
11
 Кр. Пэлас 21 5 9 7 30-31 24
12
 Саутгемптон 21 5 9 7 25-33 24
13
 Астон Вилла 20 7 2 11 27-32 23
14
 Брентфорд 22 6 5 11 25-36 23
15
 Лидс 20 5 7 8 24-39 22
16
 Эвертон 19 5 4 10 24-34 19
17
 Уотфорд 19 4 2 13 23-37 14
18
 Норвич 21 3 4 14 10-45 13
19
 Ньюкасл 20 1 9 10 20-43 12
20
 Бернли 17 1 8 8 16-27 11
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34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
18.01 23:00
Брайтон – Челси
 1 : 1
8.02 22:45
Вест Хэм – Уотфорд
 - : -
8.02 22:45
Ньюкасл – Эвертон
 - : -
8.02 23:00
Бернли – МЮ
 - : -
9.02 22:45
Норвич – Кр. Пэлас
 - : -
9.02 22:45
Тоттенхэм – Саутгемптон
 - : -
9.02 22:45
Ман. Сити – Брентфорд
 - : -
9.02 23:00
Астон Вилла – Лидс
 - : -
10.02 22:45
Вулверхэмптон – Арсенал
 - : -
10.02 22:45
Ливерпуль – Лестер
 - : -
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Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 16
Диогу Жота

Диогу Жота

Ливерпуль

 10
Джейми Варди

Джейми Варди

Лестер

 9
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 7
Габриэл Жезус

Габриэл Жезус

Манчестер Сити

 6
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 6
И К Ж
Эмерик Ляпорт

Эмерик Ляпорт

Манчестер Сити

 18 1 5
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9 1 4
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 10 1 4
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