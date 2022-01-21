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Сегодня, 09:35

АПЛ: «МЮ» — «Вест Хэм», «Челси» — «Тоттенхэм» и другие матчи 23-го тура

Расписание и результаты матчей 23-го тура английской премьер-лиги
Футболисты «Манчестер Юнайтед».
Фото Getty Images
23-й тур чемпионата Англии по футболу.
Англия. Премьер-лига. 23-й тур
21 янв, 23:00. Vicarage Road (Уотфорд)
Уотфорд
Норвич
Англия. Премьер-лига. 23-й тур
22 янв, 15:30. Goodison Park (Ливерпуль)
Эвертон
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига. 23-й тур
22 янв, 18:00. Brentford Community (Брентфорд)
Брентфорд
Вулверхэмптон
Англия. Премьер-лига. 23-й тур
22 янв, 18:00. Elland Road (Лидс)
Лидс
Ньюкасл Юнайтед
Англия. Премьер-лига. 23-й тур
22 янв, 18:00. Old Trafford (Манчестер)
Манчестер Юнайтед
Вест Хэм
Англия. Премьер-лига. 23-й тур
22 янв, 20:30. St Mary's Stadium (Саутгемптон)
Саутгемптон
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига. 23-й тур
23 янв, 17:00. Emirates Stadium (Лондон)
Арсенал
Бернли
Англия. Премьер-лига. 23-й тур
23 янв, 17:00. Selhurst Park (Лондон)
Кристал Пэлас
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига. 23-й тур
23 янв, 17:00. King Power Stadium (Лестер)
Лестер
Брайтон & Хоув
Англия. Премьер-лига. 23-й тур
23 янв, 19:30. Stamford Bridge (Лондон)
Челси
Тоттенхэм Хотспур

Все о событиях в английской премьер-лиге можно прочитать в разделе по этой ссылке //
Турнирная таблица чемпионата Англии — здесь //
Все матчи английской премьер-лиги можно смотреть в прямом эфире на сайте и в приложении «ОККО Спорт»

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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 22 18 2 2 54-13 56
2
 Ливерпуль 21 13 6 2 55-18 45
3
 Челси 23 12 8 3 46-18 44
4
 Вест Хэм 22 11 4 7 41-30 37
5
 Тоттенхэм 19 11 3 5 26-22 36
6
 Арсенал 20 11 2 7 33-25 35
7
 МЮ 21 10 5 6 35-30 35
8
 Вулверхэмптон 20 9 4 7 17-15 31
9
 Брайтон 21 6 11 4 22-22 29
10
 Лестер 19 7 4 8 33-36 25
11
 Кр. Пэлас 21 5 9 7 30-31 24
12
 Саутгемптон 21 5 9 7 25-33 24
13
 Астон Вилла 20 7 2 11 27-32 23
14
 Брентфорд 22 6 5 11 25-36 23
15
 Лидс 20 5 7 8 24-39 22
16
 Эвертон 19 5 4 10 24-34 19
17
 Уотфорд 19 4 2 13 23-37 14
18
 Норвич 21 3 4 14 10-45 13
19
 Ньюкасл 20 1 9 10 20-43 12
20
 Бернли 17 1 8 8 16-27 11
Результаты / календарь
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3 тур
4 тур
5 тур
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9 тур
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17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
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22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
18.01 23:00
Брайтон – Челси
 1 : 1
8.02 22:45
Вест Хэм – Уотфорд
 - : -
8.02 22:45
Ньюкасл – Эвертон
 - : -
8.02 23:00
Бернли – МЮ
 - : -
9.02 22:45
Норвич – Кр. Пэлас
 - : -
9.02 22:45
Тоттенхэм – Саутгемптон
 - : -
9.02 22:45
Ман. Сити – Брентфорд
 - : -
9.02 23:00
Астон Вилла – Лидс
 - : -
10.02 22:45
Вулверхэмптон – Арсенал
 - : -
10.02 22:45
Ливерпуль – Лестер
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 16
Диогу Жота

Диогу Жота

Ливерпуль

 10
Джейми Варди

Джейми Варди

Лестер

 9
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 7
Габриэл Жезус

Габриэл Жезус

Манчестер Сити

 6
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 6
И К Ж
Эмерик Ляпорт

Эмерик Ляпорт

Манчестер Сити

 18 1 5
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9 1 4
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 10 1 4
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