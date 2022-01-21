Тухель заявил, что не понимает почему Дембеле оказался в такой ситуации с контрактом

Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал конфликт между «Барселоной» и Усманом Дембеле.

«Он очень хороший игрок, когда находится на своем топ-уровне. Мне очень повезло, что я тренировал его в Дортмунде, — приводит слова тренера Sky Sport. — Это был всего один год, но мне нужно было уехать, и он решил уехать. С тех пор у нас не было очень тесного контакта.

Абсолютно не представляю, почему он оказался в такой ситуации с контрактом. Я не знаю подробностей, так что лучше буду ничего не говорить".

Вчера, 20 января, спортивный директор «Барселоны» Матеу Алемани заявил, что клуб намерен продать Дембеле до конца января, поскольку 24-летний француз не хочет продлевать контракт, который действует до конца июня нынешнего года.