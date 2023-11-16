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Роналду — лучший полузащитник 2000-х по версии FourFourTwo

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед».
Фото Global Look Press

Портал FourFourTwo составил рейтинг лучших полузащитников 2000-х годов.

Первое место в рейтинге занял форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду, который в те годы выступал за «Спортинг» и «Манчестер Юнайтед». В 2009-м португалец перешел в «Реал».

Вторым в рейтинге стал Зинедин Зидан («Ювентус», «Реал»), третьим — Кака («Сан-Паулу», «Милан», «Реал»).

  1. Криштиану Роналду (Португалия)
  2. Зинедин Зидан (Франция)
  3. Кака (Бразилия)
  4. Хави (Испания)
  5. Андреа Пирло (Италия)
  6. Андрес Иньеста (Испания)ъ
  7. Луиш Фигу (Португалия)
  8. Павел Недвед (Чехия)
  9. Деку (Португалия)
  10. Фрэнк Лэмпард (Англия)
  11. Стивен Джеррард (Англия)
  12. Серхио Бускетс (Испания)
  13. Михаэль Баллак (Германия)
  14. Пол Скоулз (Англия)
  15. Сеск Фабрегас (Испания)
  16. Дженнаро Гаттузо (Италия)
  17. Райан Гиггз (Уэльс)
  18. Гаиска Мендьета (Испания)
  19. Дэвид Бэкхем (Англия)
  20. Арьен Роббен (Нидерланды)
Зинедин Зидан
Кака
Криштиану Роналду
Футбол
3
1
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 12 9 1 2 32-12 28
2
 Ливерпуль 12 8 3 1 27-10 27
3
 Арсенал 12 8 3 1 26-10 27
4
 Тоттенхэм 12 8 2 2 24-15 26
5
 Астон Вилла 12 8 1 3 29-17 25
6
 МЮ 12 7 0 5 13-16 21
7
 Ньюкасл 12 6 2 4 27-13 20
8
 Брайтон 12 5 4 3 25-21 19
9
 Вест Хэм 12 5 2 5 21-22 17
10
 Челси 12 4 4 4 21-16 16
11
 Брентфорд 12 4 4 4 19-17 16
12
 Вулверхэмптон 12 4 3 5 16-20 15
13
 Кр. Пэлас 12 4 3 5 12-16 15
14
 Эвертон 12 4 2 6 14-17 14
15
 Нот. Форест 12 3 4 5 14-18 13
16
 Фулхэм 12 3 3 6 10-20 12
17
 Борнмут 12 2 3 7 11-27 9
18
 Лутон Таун 12 1 3 8 10-22 6
19
 Шеффилд Юн. 12 1 2 9 10-31 5
20
 Бернли 12 1 1 10 9-30 4
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25.11 15:30
Ман. Сити – Ливерпуль
 - : -
25.11 18:00
Бернли – Вест Хэм
 - : -
25.11 18:00
Лутон Таун – Кр. Пэлас
 - : -
25.11 18:00
Ньюкасл – Челси
 - : -
25.11 18:00
Нот. Форест – Брайтон
 - : -
25.11 18:00
Шеффилд Юн. – Борнмут
 - : -
25.11 20:00
Брентфорд – Арсенал
 - : -
26.11 17:00
Тоттенхэм – Астон Вилла
 - : -
26.11 19:30
Эвертон – МЮ
 - : -
27.11 23:00
Фулхэм – Вулверхэмптон
 - : -
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Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 13
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 10
Джаррод Боуэн

Джаррод Боуэн

Вест Хэм Юнайтед

 8
П
Педру Нету

Педру Нету

Вулверхэмптон

 7
Киран Триппьер

Киран Триппьер

Ньюкасл Юнайтед

 6
Жереми Доку

Жереми Доку

Манчестер Сити

 5
И К Ж
Алексис Макаллистер

Алексис Макаллистер

Ливерпуль

 11 1 5
Родри

Родри

Манчестер Сити

 10 1 4
Кристиан Ромеро

Кристиан Ромеро

Тоттенхэм Хотспур

 11 1 2
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