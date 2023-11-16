Бобби Чарльтон признан лучшим английским футболистом в истории по версии FourFourTwo, Кейн — в топ-3

Портал FourFourTwo составил топ из лучших игроков в истории английского футбола.

Первое место в рейтинге занял Бобби Чарльтон. 21 октября легендарный игрок «Манчестер Юнайтед» скончался в возрасте 86 лет.

Вторым в топ-25 стал Бобби Мур, выступавший за «Вест Хэм» и «Фулхэм» с 1958 по 1977 год. Третье место занял нападающий «Баварии» Харри Кейн, признанный, таким образом, лучшим английским игроком в XXI веке.