Бобби Чарльтон признан лучшим английским футболистом в истории по версии FourFourTwo, Кейн — в топ-3
Портал FourFourTwo составил топ из лучших игроков в истории английского футбола.
Первое место в рейтинге занял Бобби Чарльтон. 21 октября легендарный игрок «Манчестер Юнайтед» скончался в возрасте 86 лет.
Вторым в топ-25 стал Бобби Мур, выступавший за «Вест Хэм» и «Фулхэм» с 1958 по 1977 год. Третье место занял нападающий «Баварии» Харри Кейн, признанный, таким образом, лучшим английским игроком в XXI веке.
- Бобби Чарльтон
- Бобби Мур
- Харри Кейн
- Уэйн Руни
- Джимми Гривз
- Гордон Бэнкс
- Пол Гаскойн
- Дэвид Бэкхем
- Алан Ширер
- Гари Линекер
- Стенли Мэтьюз
- Эшли Коул
- Кевин Киган
- Рио Фердинанд
- Питер Шилтон
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|12
|9
|1
|2
|32-12
|28
|
2
|Ливерпуль
|12
|8
|3
|1
|27-10
|27
|
3
|Арсенал
|12
|8
|3
|1
|26-10
|27
|
4
|Тоттенхэм
|12
|8
|2
|2
|24-15
|26
|
5
|Астон Вилла
|12
|8
|1
|3
|29-17
|25
|
6
|МЮ
|12
|7
|0
|5
|13-16
|21
|
7
|Ньюкасл
|12
|6
|2
|4
|27-13
|20
|
8
|Брайтон
|12
|5
|4
|3
|25-21
|19
|
9
|Вест Хэм
|12
|5
|2
|5
|21-22
|17
|
10
|Челси
|12
|4
|4
|4
|21-16
|16
|
11
|Брентфорд
|12
|4
|4
|4
|19-17
|16
|
12
|Вулверхэмптон
|12
|4
|3
|5
|16-20
|15
|
13
|Кр. Пэлас
|12
|4
|3
|5
|12-16
|15
|
14
|Эвертон
|12
|4
|2
|6
|14-17
|14
|
15
|Нот. Форест
|12
|3
|4
|5
|14-18
|13
|
16
|Фулхэм
|12
|3
|3
|6
|10-20
|12
|
17
|Борнмут
|12
|2
|3
|7
|11-27
|9
|
18
|Лутон Таун
|12
|1
|3
|8
|10-22
|6
|
19
|Шеффилд Юн.
|12
|1
|2
|9
|10-31
|5
|
20
|Бернли
|12
|1
|1
|10
|9-30
|4
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|25.11
|15:30
|
Ман. Сити – Ливерпуль
|- : -
|25.11
|18:00
|
Бернли – Вест Хэм
|- : -
|25.11
|18:00
|
Лутон Таун – Кр. Пэлас
|- : -
|25.11
|18:00
|
Ньюкасл – Челси
|- : -
|25.11
|18:00
|
Нот. Форест – Брайтон
|- : -
|25.11
|18:00
|
Шеффилд Юн. – Борнмут
|- : -
|25.11
|20:00
|
Брентфорд – Арсенал
|- : -
|26.11
|17:00
|
Тоттенхэм – Астон Вилла
|- : -
|26.11
|19:30
|
Эвертон – МЮ
|- : -
|27.11
|23:00
|
Фулхэм – Вулверхэмптон
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|13
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|10
|
|
Джаррод Боуэн
Вест Хэм Юнайтед
|8
|П
|
|
Педру Нету
Вулверхэмптон
|7
|
|
Киран Триппьер
Ньюкасл Юнайтед
|6
|
|
Жереми Доку
Манчестер Сити
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Алексис Макаллистер
Ливерпуль
|11
|1
|5
|
|
Родри
Манчестер Сити
|10
|1
|4
|
|
Кристиан Ромеро
Тоттенхэм Хотспур
|11
|1
|2
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