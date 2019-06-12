Рохо покинул отель в Доминикане после загадочных смертей туристов

Защитник "Манчестер Юнайтед" и бывший игрок "Спартака" Маркос Рохо прекратил свой отпуск в Доминиканской Республике после серии загадочных смертей на карибском острове, сообщает Daily Mirror.

По информации СМИ, Рохо не знал о смертельных исходах в Доминикане до прибытия. 29-летний аргентинец вместе с семьей покинул государство.

Ранее сообщалось, что трое туристов были найдены мертвыми в своих номерах отеля. Четвертый случай произошел 11 июня. Американский турист скончался после того, как выпил напиток из бара.

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