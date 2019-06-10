Известный бейсболист получил огнестрельное ранение в Доминиканской Республике

43-летний Дэвид Ортис, бывший бейсболист "Миннесоты" и "Бостона", был ранен у себя на родине в Доминиканской Республике. Об этом сообщает АР.

Сообщается, что спортсмен был ранен в ногу из огнестрельного оружия в развлекательном центре в Санто-Доминго. Спортсмен был госпитализирован, его состояние здоровья пока неизвестно. В интернете появилось видео, где показан момент стрельбы.

NEW: Video shows moment gunman opened fire at a bar in the Dominican Republic, shooting baseball star David Ortiz pic.twitter.com/LS2jhzFonH — BNO News (@BNONews) 10 июня 2019 г.

Ортис - трехкратный победитель Мировой серии. В 2013 году был признан лучшим игроком Мировой серии. 10 раз играл в Матчах всех звезд MLB.