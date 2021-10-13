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Восстановление Магуайра после травмы затягивается

Восстановление капитана «Манчестер Юнайтед» после травмы затягивается
13 октября, 22:42
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Капитан «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр продолжает восстанавливаться от травмы икроножной мышцы, сообщает Sky Sports.

Игроку еще предстоит вернуться к полноценным тренировкам, поэтому он, как ожидается, пропустит субботний матч против «Лестера».

Хотя Магуайр рассчитывает скоро вернуться к тренировкам, его отсутствие беспокоит главного тренера «МЮ» Уле Гуннара Сульшера, который также в течение следующих нескольких недель вынужден будет обходиться без другого центрального защитника Рафаэля Варана, получившего повреждение во время международной паузы.

Нет никаких временных рамок для возвращения Магуайра. Он рискует не сыграть с «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом» в АПЛ, а также с «Аталантой» в Лиге чемпионов.

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Иван Шитик все материалы автора

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