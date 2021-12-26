Роджерс надеется, что «Лестер» будет играть против «Манчестер Сити» так же, как и против «Ливерпуля»

Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс поделился ожиданиями от матча 19-го тура АПЛ против «Манчестер Сити».

«Манчестер Сити» сейчас отлично играет, нам нужно разработать план на игру с учетом футболистов, которые есть у нас в наличии сейчас. Похоже, что у «горожан» выбыло не очень много игроков, тем более, что у них не было матча посреди недели. Мы уже отлично справлялись с «Манчестер Сити» раньше, но этот матч станет для нас серьезным испытанием. Надеюсь, что мы сохраним тот же дух, с которым вышли на игру с «Ливерпулем» в Кубке английской лиги", — приводит Daily Mail слова Роджерса.

Матч «Манчестер Сити» — «Лестер» состоится сегодня, 26 декабря, начало встречи — в 18.00 (мск). Во вторник, 22 декабря «лисы» проиграли «Ливерпулю» (3:3; 5:4 — по пенальти) в игре 1/4 финала Кубка английской лиги.