Роджерс надеется, что «Лестер» будет играть против «Манчестер Сити» так же, как и против «Ливерпуля»
Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс поделился ожиданиями от матча 19-го тура АПЛ против «Манчестер Сити».
«Манчестер Сити» сейчас отлично играет, нам нужно разработать план на игру с учетом футболистов, которые есть у нас в наличии сейчас. Похоже, что у «горожан» выбыло не очень много игроков, тем более, что у них не было матча посреди недели. Мы уже отлично справлялись с «Манчестер Сити» раньше, но этот матч станет для нас серьезным испытанием. Надеюсь, что мы сохраним тот же дух, с которым вышли на игру с «Ливерпулем» в Кубке английской лиги", — приводит Daily Mail слова Роджерса.
Матч «Манчестер Сити» — «Лестер» состоится сегодня, 26 декабря, начало встречи — в 18.00 (мск). Во вторник, 22 декабря «лисы» проиграли «Ливерпулю» (3:3; 5:4 — по пенальти) в игре 1/4 финала Кубка английской лиги.
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Дополнительная информация:
https://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-10342891/Brendan-Rodgers-backs-Leicester-City-bounce-Liverpool-loss-ahead-Man-City-clash.html
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