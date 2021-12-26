Канселу заявил, что «Манчестер Сити» рассчитывает выиграть АПЛ, Лигу чемпионов и Кубок Англии

Защитник «Манчестер Сити» Жоау Канселу рассказал о целях команды на сезон-2021/22.

«Мы сейчас набрали отличную форму. Важно, чтобы каждый сейчас показывал свой максимум, чтобы мы достигли своих целей в конце сезона и выиграли как можно больше трофеев. Мы хотим побороться за победу в АПЛ, Лиге чемпионов и Кубке Англии. «Ливерпуль» и «Челси» — серьезные соперники в чемпионской гонке. Думаю, мы и эти два клуба будем бороться за титул», — приводит пресс-служба «горожан» слова Канселу.

«Манчестер Сити» лидирует в чемпионате Англии с 44 очками в 18 матчах. В 1/8 финала Лиги чемпионов «горожане» встретятся с лиссабонским «Спортингом», а в 1/32 финала Кубка Англии — со «Суиндоном».