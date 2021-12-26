Канселу заявил, что «Манчестер Сити» рассчитывает выиграть АПЛ, Лигу чемпионов и Кубок Англии
Защитник «Манчестер Сити» Жоау Канселу рассказал о целях команды на сезон-2021/22.
«Мы сейчас набрали отличную форму. Важно, чтобы каждый сейчас показывал свой максимум, чтобы мы достигли своих целей в конце сезона и выиграли как можно больше трофеев. Мы хотим побороться за победу в АПЛ, Лиге чемпионов и Кубке Англии. «Ливерпуль» и «Челси» — серьезные соперники в чемпионской гонке. Думаю, мы и эти два клуба будем бороться за титул», — приводит пресс-служба «горожан» слова Канселу.
«Манчестер Сити» лидирует в чемпионате Англии с 44 очками в 18 матчах. В 1/8 финала Лиги чемпионов «горожане» встретятся с лиссабонским «Спортингом», а в 1/32 финала Кубка Англии — со «Суиндоном».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Дополнительная информация:
https://www.mancity.com/news/mens/joao-cancelo-leicester-preview
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