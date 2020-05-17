Робби Фаулер: «Удивлюсь, если кто-то из игроков АПЛ откажется выходить на поле после паузы»

Бывший нападающий «Ливерпуля» и сборной Англии, ныне — главный тренер «Брисбен Роар» Робби Фаулер поделился мнением о возможном возобновлении чемпионата Англии-2019/20.

— Думал о вопросе возобновления сезона, — написал в своей колонке для Mirror Фаулер. — Хотел бы я, окажись сейчас игроком, возвращения чемпионата в июне? Понятно, что, будь я тренером, я хотел бы дождаться момента, когда станет безопасно. Но был бы я готов как игрок? Ответ — абсолютно. Скажу больше: очень удивлюсь, если в АПЛ найдется кто-то, кто откажется выходить на поле после возобновления турнира. Да, у игроков могут быть сомнения, но уверен, что любой из них очень хочет вернуться на поле. К тому же, их всех будут проверять на коронавирус, наверное, по три раза в неделю.

Ранее сообщалось, что АПЛ планирует возобновить сезон, ранее приостановленный из-за коронавируса, 13 июня.