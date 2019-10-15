Робби Фаулер: «Клопп ради «Ливерпуля» отказал двум очень богатым клубам»

Бывший нападающий «Ливерпуля» Робби Фаулер рассказал, что главный тренер «красных» Юрген Клопп отказался от ряда выгодных предложений из других клубов. По его словам, немецкий специалист мог еще до «Ливерпуля» оказаться в «Манчестер Юнайтед».

— Пару лет назад мы с ним общались, и он сказал мне, что отказался от пары предложений со стороны очень богатых клубов, — цитирует The Mirror Фаулера. — Одним из них был «МЮ», вторым, вероятно, «Реал». Клоппу не нравилось то, что они сосредоточены исключительно на коммерческой составляющей. Он сказал, что ему нравится «Ливерпуль», поскольку здесь есть баланс между деньгами, необходимыми для успеха, историей и атмосферой в клубе и фанатской среде.