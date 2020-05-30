Рияд Махрез: «Сейчас самое время «Манчестер Сити» выиграть Лигу чемпионов»

Нападающий «Манчестер Сити» Рияд Махрез поделился мнением о шансах своей команды на победу в Лиге чемпионов-2019/20.

— Я думаю, сейчас для «Манчестер Сити» самое время выиграть Лигу чемпионов, — цитирует Goal.com Мареза. — У нас сильная команда и отличный тренер, у нас есть все для победы. Не знаю, лучшие ли мы, но уверен, что достаточно хороши для того, чтобы выиграть турнир. Лига чемпионов сложна, все хотят победить, так что нам предстоит серьезная битва.

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» обыграл «Реал» (2:1) в выездной встрече. Позднее турнир был приостановлен из-за пандемии коронавируса.