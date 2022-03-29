Полузащитник «Ньюкасла» оштрафован на 19 тысяч фунтов за комментарий насчет судейства

Полузащитник «Ньюкасла» Исаак Хэйден был оштрафован FA на 19 тысяч фунтов за комментарий насчет судейства, сообщает BBC.

13 марта «Ньюкасл» потерпел поражение 0:1 в гостях у «Челси», пропустив единственный гол от Кая Хаверца на предпоследней минуте.

«Достойно сыграли против 12 человек сегодня», — написал Хэйден в Twitter после того матча АПЛ.

Ассоциации показалось, что этими словами футболист поставил под сомнение непредвзятость рефери Дэвида Кута, который не дал «сорокам» пенальти после падения Джейкоба Мерфи в штрафной и удалил у них Дэна Берна.

В итоге независимая комиссия FA, предварительно запросив объяснения, приняла решение наказать Хэйдена денежным штрафом и предупреждением.

Добавим, сам Хэйден участия в том матче не принимал. Он восстанавливается после перенесенной в феврале операции на колене.