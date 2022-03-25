«Манчестер Юнайтед» удвоил зарплату Фернандеша в новом контракте

«Манчестер Юнайтед» готов увеличить зарплату полузащитника Бруну Фернандеша в новом контракте, пишет The Sun.

По данным источника, англичане предложили игроку соглашение до 2027 года с окладом в 288 тысяч евро в неделю. Это вдвое больше зарплаты, которую португалец ранее получал в клубе. Таким образом, в год Фернандеш будет зарабатывать до 15 миллионов евро.

В «Манчестер Юнайтед» хавбек играет с 2020 года. Действующий контракт игрока истекает летом 2025 года. В текущем сезоне 27-летний футболист провел 27 игр в АПЛ, забив 9 голов.