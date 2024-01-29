Рэшфорду грозит крупный штраф за поход в ночной клуб перед тренировкой

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд может подвергнуться штрафу со стороны руководства клуба в размере 764 тысяч евро, сообщает The Sun.

По информации источника, 25 января форвард сборной Англии был замечен в ночном клубе за несколько часов до тренировки «Манчестер Юнайтед». Сам футболист отрицает посещение развлекательного заведения. В команде сообщили, что Рэшфорд отправился в Белфаст 24 января и подтвердили, что он был в ночном клубе на следующий день.

Ранее в СМИ сообщалось, что футболист вечером 24 и 25 января находился в развлекательном заведении.

26-летний Рэшфорд провел в этом сезоне 26 игр за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 5 результативных передач.