Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк рассказал о перспективах своей карьеры в мерсисайдском клубе.

«Я не знаю. До конца моего контракта остается 18 месяцев. Клубу предстоит проделать большую работу. Нужно будет заменить тренера, всех уходящих сотрудников тоже. Многое изменится. Клубу нужно будет многое сделать, и мне очень любопытно, в каком направлении работа будет идти. Когда станет известно, какие изменения «Ливерпуль» внесет, мы посмотрим, что будет. Сейчас я ничего не могу сказать», — приводит слова капитана мерсисайдцев The Athletic.

26 января главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп объявил об уходе из команды в конце сезона.

Ранее сообщалось, что три топ-игрока «Ливерпуля» могут покинуть клуб после ухода Клоппа.

Ван Дейк выступает за мерсисайдцев с января 2018 года. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

32-летний нидерландец провел в этом сезоне 24 игры за «Ливерпуль» во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.