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Сегодня, 17:10

Ван Дейк — о своем будущем: «Посмотрим, что будет после изменений в «Ливерпуле»

Ван Дейк прокомментировал свое будущее в «Ливерпуле»
Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк рассказал о перспективах своей карьеры в мерсисайдском клубе.

«Я не знаю. До конца моего контракта остается 18 месяцев. Клубу предстоит проделать большую работу. Нужно будет заменить тренера, всех уходящих сотрудников тоже. Многое изменится. Клубу нужно будет многое сделать, и мне очень любопытно, в каком направлении работа будет идти. Когда станет известно, какие изменения «Ливерпуль» внесет, мы посмотрим, что будет. Сейчас я ничего не могу сказать», — приводит слова капитана мерсисайдцев The Athletic.

26 января главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп объявил об уходе из команды в конце сезона.

Ранее сообщалось, что три топ-игрока «Ливерпуля» могут покинуть клуб после ухода Клоппа.

Ван Дейк выступает за мерсисайдцев с января 2018 года. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

32-летний нидерландец провел в этом сезоне 24 игры за «Ливерпуль» во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.

Вирджил ван Дейк
Футбол
ФК Ливерпуль
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Хавбек «Ливерпуля» Джонс: «Уважаю решение Клоппа уйти»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 21 14 6 1 47-18 48
2
 Ман. Сити 20 13 4 3 48-23 43
3
 Арсенал 21 13 4 4 42-20 43
4
 Астон Вилла 21 13 4 4 43-27 43
5
 Тоттенхэм 21 12 4 5 44-31 40
6
 Вест Хэм 21 10 5 6 35-32 35
7
 Брайтон 21 8 8 5 38-33 32
8
 МЮ 21 10 2 9 24-29 32
9
 Челси 21 9 4 8 35-31 31
10
 Ньюкасл 21 9 2 10 41-32 29
11
 Вулверхэмптон 21 8 5 8 30-31 29
12
 Борнмут 20 7 4 9 28-39 25
13
 Фулхэм 21 7 3 11 28-36 24
14
 Брентфорд 20 6 4 10 29-33 22
15
 Кр. Пэлас 21 5 6 10 22-34 21
16
 Нот. Форест 21 5 5 11 26-38 20
17
 Эвертон 21 8 3 10 24-28 17
18
 Лутон Таун 20 4 4 12 24-38 16
19
 Бернли 21 3 3 15 21-42 12
20
 Шеффилд Юн. 21 2 4 15 17-51 10
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38 тур
30.01 22:30
Нот. Форест – Арсенал
 - : -
30.01 22:45
Фулхэм – Эвертон
 - : -
30.01 22:45
Лутон Таун – Брайтон
 - : -
30.01 23:00
Кр. Пэлас – Шеффилд Юн.
 - : -
30.01 23:15
Астон Вилла – Ньюкасл
 - : -
31.01 22:30
Тоттенхэм – Брентфорд
 - : -
31.01 22:30
Ман. Сити – Бернли
 - : -
31.01 23:15
Ливерпуль – Челси
 - : -
1.02 22:30
Вест Хэм – Борнмут
 - : -
1.02 23:15
Вулверхэмптон – МЮ
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Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

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Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

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Доминик Соланке

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Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 8
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Олли Уоткинс

Астон Вилла

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Педру Нету

Педру Нету

Вулверхэмптон

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И К Ж
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Ив Биссума

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Бубакар Камара

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