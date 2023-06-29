Реднапп: «Я уверен, Кейн останется в «Тоттенхэме»

Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Гарри Реднапп уверен, что нападающий Гарри Кейн не перейдет в «Баварию».

«Он останется в «Тоттенхэме». Он строит дом в Лондоне. Семья — самый важный фактор для него, так что нет никаких шансов на то, что он перейдет в «Баварию». Он останется в «Тоттенхэме». Он не захочет ехать в «Баварию» и не повезет туда свою семью.

Если же он останется здесь [в Англии], то нет никаких гарантий, что он что-то выиграет, если только не перейдет в «Манчестер Сити». Но он им не нужен, у них есть Эрлинг Холанд, и места для Кейна там больше нет», — цитирует Реднаппа BBC Sport.

27 июня мюнхенский клуб сделал официальное предложение о покупке 29-летнего футболиста за 70 миллионов евро без учета бонусов. Однако «Тоттенхэм» отклонил данное предложение.

Контракт англичанина со «шпорами» истекает летом 2024 года. В прошлом сезоне Кейн стал вторым бомбардиром АПЛ, записав на свой счет 30 голов в 38 встречах.