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Сегодня, 11:48

Варди отклонил предложение от клуба из Саудовской Аравии

Иван Торопцев
Корреспондент
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Джейми Варди.
Фото Reuters

Нападающий «Лестера» Джейми Варди отклонил предложение от клуба «Аль-Халидж», сообщает Sky Sports.

По данным источника, 36-летний англичанин моментально отказался переходить в эту команду, поскольку считает, что переезд в Саудовскую Аравию не пойдет на пользу ему и его семье.

Варди выступает за «Лестер» с июля 2012 года, в сезоне-2022/23 форвард забил 6 голов и сделал 5 результативных передач в 42 матчах за «лис» во всех турнирах.

Контракт футболиста с клубом действует до конца июня 2024 года.

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