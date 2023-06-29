Луи Саа: «Ливерпуль» будет главным соперником «Манчестер Сити»

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Луи Саа высказался о борьбе за чемпионство в будущем сезоне АПЛ.

«Я считаю, что «Ливерпуль» будет вверху таблицы и, скорее всего, станет главной угрозой для «горожан». Все, наверное, скажут, что главный соперник «Манчестер Сити» — «Арсенал», потому что они многое сделали в минувшем сезоне. Но, даже если они сделают несколько хороших приобретений этим летом, я буду удивлен, если в следующем сезоне они опередят «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед» и «Челси», — сказал экс-форвард в интервью Betfred.

По итогам сезона-2022/23 в АПЛ чемпионом стал «Манчестер Сити», второе место занял «Арсенал», на третьей строчке расположился «Манчестер Юнайтед», четвертую позицию занял «Ньюкасл», а «Ливерпуль» занял пятое место.