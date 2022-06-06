Габриэл Жезус согласовал условия контракта с «Арсеналом»

Форвард «Манчестер Сити» Габриэл Жезус согласовал все условия личного контракта с «Арсеналом», пишет Football Insider.

По данным источника, руководство лондонцев убедило игрока в том, что он является важным футболистом для успешного будущего клуба. Однако помешать трансферу может сумма в 60 миллионов евро, которую «Манчестер Сити» требует за игрока.