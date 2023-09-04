Райс считает, что «Арсенал» хорошо начал сезон

Полузащитник «Арсенала» Деклан Райс оценил победу команды в матче 4-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед» (3:1).

«Манчестер Сити» выиграл четыре матча из четырех. Мы не могли допустить еще одну осечку, иначе отстали бы от них уже на пять очков. Мы должны были победить. Начало сезона можно назвать хорошим», — цитирует Райса BBC Sport.

«Арсенал» набрал 10 очков и занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ. «Манчестер Юнайтед» находится на 11-й строчке (6 очков).