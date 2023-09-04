Райс считает, что «Арсенал» хорошо начал сезон
Полузащитник «Арсенала» Деклан Райс оценил победу команды в матче 4-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед» (3:1).
«Манчестер Сити» выиграл четыре матча из четырех. Мы не могли допустить еще одну осечку, иначе отстали бы от них уже на пять очков. Мы должны были победить. Начало сезона можно назвать хорошим», — цитирует Райса BBC Sport.
«Арсенал» набрал 10 очков и занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ. «Манчестер Юнайтед» находится на 11-й строчке (6 очков).
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|4
|4
|0
|0
|11-2
|12
|
2
|Тоттенхэм
|4
|3
|1
|0
|11-4
|10
|
3
|Арсенал
|4
|3
|1
|0
|8-4
|10
|
4
|Вест Хэм
|4
|3
|1
|0
|9-4
|10
|
5
|Ливерпуль
|4
|3
|1
|0
|9-3
|10
|
6
|Брайтон
|4
|3
|0
|1
|12-6
|9
|
7
|Кр. Пэлас
|4
|2
|1
|1
|5-4
|7
|
8
|МЮ
|4
|2
|0
|2
|5-7
|6
|
9
|Астон Вилла
|4
|2
|0
|2
|8-9
|6
|
10
|Брентфорд
|4
|1
|3
|0
|8-5
|6
|
11
|Нот. Форест
|4
|2
|0
|2
|6-6
|6
|
12
|Фулхэм
|4
|1
|1
|2
|4-10
|4
|
13
|Челси
|4
|1
|1
|2
|5-5
|4
|
14
|Ньюкасл
|4
|1
|0
|3
|7-7
|3
|
15
|Вулверхэмптон
|4
|1
|0
|3
|4-8
|3
|
16
|Борнмут
|4
|0
|2
|2
|4-8
|2
|
17
|Эвертон
|4
|0
|1
|3
|2-8
|1
|
18
|Шеффилд Юн.
|4
|0
|1
|3
|4-7
|1
|
19
|Лутон Таун
|3
|0
|0
|3
|2-9
|0
|
20
|Бернли
|3
|0
|0
|3
|3-11
|0
Результаты / календарь
1 тур
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22 тур
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|1.09
|22:00
|
Лутон Таун – Вест Хэм
|1 : 2
|2.09
|14:30
|
Шеффилд Юн. – Эвертон
|2 : 2
|2.09
|17:00
|
Брентфорд – Борнмут
|2 : 2
|2.09
|17:00
|
Бернли – Тоттенхэм
|2 : 5
|2.09
|17:00
|
Челси – Нот. Форест
|0 : 1
|2.09
|17:00
|
Ман. Сити – Фулхэм
|5 : 1
|2.09
|19:30
|
Брайтон – Ньюкасл
|3 : 1
|3.09
|16:00
|
Кр. Пэлас – Вулверхэмптон
|3 : 2
|3.09
|16:00
|
Ливерпуль – Астон Вилла
|3 : 0
|3.09
|18:30
|
Арсенал – МЮ
|3 : 1
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|6
|
|
Эван Фергюсон
Брайтон
|4
|
|
Брайан Мбеумо
Брентфорд
|4
|П
|
|
Джеймс Уорд-Проуз
Вест Хэм Юнайтед
|3
|
|
Каору Митома
Брайтон
|3
|
|
Педру Нету
Вулверхэмптон
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Алексис Макаллистер
Ливерпуль
|4
|1
|1
|
|
Анасс Зарури
Бернли
|1
|1
|0
|
|
Виргил ван Дейк
Ливерпуль
|3
|1
|0
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