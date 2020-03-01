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Рауль Хименес готов покинуть «Вулверхэмптон»

15:38
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Нападающий «Вулверхэмптона» Рауль Хименес заявил, что готов к переходу в более известный клуб, сообщает ESPN. 28-летний мексиканец, которого год назад «волки» выкупили у «Бенфики» за 30 миллионов фунтов стерлингов, в этом сезоне забил 15 голов и отдал 9 результативных передач в рамках премьер-лиги и Лиги Европы.

По информации британских СМИ, на игрока претендует «Манчестер Юнайтед».

— Мое будущее? Я всегда открыт ко всему, но у меня есть контракт до 2023 года, — сказал Хименес.

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