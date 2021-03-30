Рэшфорд ответил на вопрос болельщика о Серхио Агуэро

Форвард «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Маркус Рэшфорд в своем Twitter ответил на вопросы болельщиков. Один из подписчиков спросил у футболиста о его отношении к нападающему «Манчестер Сити» Серхио Агуэро.

«Агуэро очень близок к вершине лучших форвардов АПЛ. Просто посмотрите на его достижения», — написал Рэшфорд.

29 марта «Ман Сити» сообщил, что 32-летний игрок по окончании сезона покинет команду. Аргентинец провел в английском клубе 10 лет. Вместе с командой он четырежды выиграл чемпиона Англии, пять раз — Кубок лиги, один раз — Кубок Англии, а также три Суперкубка страны. Лучший бомбардир в истории «Сити» — 257 голов в 384 матчах.