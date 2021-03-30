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Салах рассказал о своих взаимоотношениях с Клоппом

09:13
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Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах рассказал о взаимоотношениях с главным тренером Юргеном Клоппом.

«Останусь ли я в «Ливерпуле»? Это зависит не от меня. Предпочитаю не говорить пока об этом. Отношения с Клоппом? Я бы описал это как отношения между двумя профессионалами», — цитирует Салаха Goal.

Ранее сообщалось, что 28-летний египтянин может покинуть «Ливерпуль» из-за разногласий с Клоппом.

Салах выступает за «Ливерпуль» с 2017 года. В текущем сезоне форвард провел 40 матчей во всех турнирах, в которых забил 25 голов и сделал 4 результативные передачи.

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