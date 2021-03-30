Салах рассказал о своих взаимоотношениях с Клоппом

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах рассказал о взаимоотношениях с главным тренером Юргеном Клоппом.

«Останусь ли я в «Ливерпуле»? Это зависит не от меня. Предпочитаю не говорить пока об этом. Отношения с Клоппом? Я бы описал это как отношения между двумя профессионалами», — цитирует Салаха Goal.

Ранее сообщалось, что 28-летний египтянин может покинуть «Ливерпуль» из-за разногласий с Клоппом.