Салах рассказал о своих взаимоотношениях с Клоппом
09:13
Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах рассказал о взаимоотношениях с главным тренером Юргеном Клоппом.
«Останусь ли я в «Ливерпуле»? Это зависит не от меня. Предпочитаю не говорить пока об этом. Отношения с Клоппом? Я бы описал это как отношения между двумя профессионалами», — цитирует Салаха Goal.
Ранее сообщалось, что 28-летний египтянин может покинуть «Ливерпуль» из-за разногласий с Клоппом.
Салах выступает за «Ливерпуль» с 2017 года. В текущем сезоне форвард провел 40 матчей во всех турнирах, в которых забил 25 голов и сделал 4 результативные передачи.
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