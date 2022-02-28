Рангник сомневается, что Роналду может быть игроком основного состава «Манчестер Юнайтед» в следующем сезоне

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник испытывает «большие сомнения» насчет готовности Криштиану Роналду быть основным нападающим команды в следующем сезоне, утверждает Daily Mail.

Роналду является лучшим бомбардиром «Юнайтед» в этом сезоне, забив 14 голов в своих первых 20 матчах, однако в 10 последних играх Криштиану отличился только однажды.

Кроме того, ранее в феврале Роналду исполнилось 37, и Рангник, летом переходящий на должность консультанта клуба, опасается, что «красные дьяволы» просто не смогут положиться Криштиану в следующем сезоне.