Марш стал новым главным тренером «Лидса»

«Лидс» на официальном сайте объявил, что главным тренером команды назначен Джесси Марш. Соглашение с 48-летним американцем рассчитано до лета 2025 года.

#LUFC can today announce the appointment of Jesse Marsch as our new head coach, pending international clearance — Leeds United (@LUFC) February 28, 2022

Ранее «Лидс» уволил Марсело Бьелсу с поста главного тренера команды. В последних четырех матчах клуб потерпел четыре поражения.

Бьелса возглавил «Лидс» 15 июня 2018 года. В сезоне-2019/20 команда под его руководством Бьелсы выиграл чемпионшип и впервые за 16 лет вышел в премьер-лигу.

Джесси Марш возглавлял «Лейпциг» в период с 1 июля по 5 декабря 2021 года. Под руководством Марша «быки» набрали лишь 38,1% возможных очков.

В настоящий момент «Лидс» занимает 16-е место в таблице АПЛ с 23 очками.