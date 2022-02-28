Футбольная ассоциация Англии может наказать Эллиотта за празднование победы в финале Кубка английской лиги с файером

Футбольная ассоциация Англии (FA) потребовала объяснений от полузащитника «Ливерпуля» Харви Эллиотта по поводу празднования им победы в финале Кубка английской лиги над «Челси», сообщает Liverpool Echo.

Во время празднования юный футболист был замечен на поле с подожженным красным файером.

Ассоциация обратилась к Эллиотту за объяснениями насчет использования пиротехники.

Добавим, что изначально Эллиотта даже не было в заявке «Ливерпуля», однако в последний момент Харви был добавлен в число запасных из-за травмы на разминке полузащитника Тиаго Алькантары.