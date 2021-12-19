Рангник считает, что Погба не заслужил новый контракт с «Манчестер Юнайтед»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник определился со своей позицией касательно полузащитника команды Поля Погба, который до сих пор не принял решение относительно продления контракта с клубом, сообщает The Guardian.
Немецкий специалист считает, что футболист не заслужил новый контракт. В первую очередь Рангнику не понравилось отношение Погба к процессу восстановления после травмы.
Вторым же аспектом являются манипуляции его агента Мино Райолы, пытающимся привлечь внимание к хавбеку и завысить требования по зарплате.
За «Манчестер Юнайтед» 28-летний француз выступает с 2016 года, куда он перешел из «Ювентуса» за 100 миллионов евро.
В этом сезоне Погба пропустил несколько матчей из-за травм. В АПЛ он сыграл всего в 9 поединках, в которых голов не забивал, но отметился семью голевыми передачами. Еще 4 игры он провел в Лиге чемпионов.
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