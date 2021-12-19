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Рангник считает, что Погба не заслужил новый контракт с «Манчестер Юнайтед»

23:07
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник определился со своей позицией касательно полузащитника команды Поля Погба, который до сих пор не принял решение относительно продления контракта с клубом, сообщает The Guardian.

Немецкий специалист считает, что футболист не заслужил новый контракт. В первую очередь Рангнику не понравилось отношение Погба к процессу восстановления после травмы.

Вторым же аспектом являются манипуляции его агента Мино Райолы, пытающимся привлечь внимание к хавбеку и завысить требования по зарплате.

За «Манчестер Юнайтед» 28-летний француз выступает с 2016 года, куда он перешел из «Ювентуса» за 100 миллионов евро.

В этом сезоне Погба пропустил несколько матчей из-за травм. В АПЛ он сыграл всего в 9 поединках, в которых голов не забивал, но отметился семью голевыми передачами. Еще 4 игры он провел в Лиге чемпионов.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
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  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Милан 0
Наполи 1
Перерыв

1X

21%

1.40

ИТБ1 (1.0)

17%

1.42

X2

15%

1.65
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Аталанта 1
Рома 4
Матч завершен

П1

26%

1.69

Обе забьют - да

19%

1.59

ТБ 3.0

18%

1.93
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм 2
Ливерпуль 2
Матч завершен

Обе забьют - да

24%

1.72

П2

23%

1.58

Ф2 (-1.0)

14%

2.03

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Иван Шитик все материалы автора

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