Тухель: «У «Челси» были не лучшие условия для подготовки к матчу с «Вулверхэмптоном»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель после матча 18-го тура чемпионата Англии против «Вулверхэмптона» (0:0) подтвердил, что на данный момент положительные тесты на коронавирус получили семь игроков команды, а также некоторые сотрудники клуба. По его словам, с учетом этого факта, а также проблем с травмами, он гордится сегодняшним матчем.

«Мы делали все, чтобы максимально сконцентрироваться, — цитирует Тухеля сайт «Челси». — В последние 24 часа было слишком много самого разного информационного шума. Определенно, это были не лучшие условия для подготовки к матчу. Мы провели короткую встречу в последний момент и приложили все силы, чтобы добиться результата».

«В первом тайме мы испытывали определенные трудности, хотя стартовые пять минут провели очень сильно, — продолжил тренер. — Мы не смогли оптимально приспособиться к структуре игры «волков» и немного запаздывали практически во всех единоборствах. Мне понравилась реакция команды во втором тайме, который мы провели очень хорошо. Мы не позволили сопернику забить, и это один из положительных итогов сегодняшней встречи».

«На этом стадионе сложно создавать моменты и забивать голы, и это было очевидно еще до начала матча. Если анализировать эту встречу в отрыве от остальных результатов и оценивать исключительно качество игры, то я доволен. Мы могли бы выиграть, если бы нам немного повезло. Возможно, нам не хватило немного качества, одного удара, каких-то сложившихся в нашу пользу незначительных игровых ситуаций, и все же я полностью доволен тем, как мы провели второй тайм», — заключил Тухель.