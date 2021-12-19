Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте подвел итоги матча 18-го тура чемпионата Англии против «Ливерпуля» (2:2).

«На мой взгляд, ничья в матче с «Ливерпулем» — это хорошо. Мы говорим об одной из лучших команд в мире. В последние годы клуб многого добился. Играть с «Ливерпулем» непросто, и нужно быть готовыми к борьбе.

Из-за созданных моментов, мы едем домой с мыслью о том, что вместо одного очка могли бы заработать три. У нас был план. Защищаться против «Ливерпуля» непросто. Мы создавали проблемы для них, когда владели мячом. Болельщики увидели захватывающий матч.

Не хочу говорить о решениях судьи. Игра была хорошей со стороны обеих команд», — цитирует Конте BBC.