Давид Де Хеа об отсутствии трофеев в «МЮ»: «Кто-то нас проклял»

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа ответил на вопрос о том, почему его команда в последние годы остается без трофеев.

«Думаю, кто-то нас проклял или что-то вроде этого, — сказал вратарь в интервью El Pais. — Правда в том, что я не знаю, что происходит. Люди всегда спрашивают меня об этом, и мы говорим об этом с партнерами. И мы говорим, что не знаем, что происходит. Мы должны были бороться за большее количество трофеев, за более важные титулы, но я не знаю, почему команда не функционирует так, как надо».

31-летний Давид Де Хеа вместе с «МЮ» стал чемпионом Англии, выиграл Кубок Англии и Кубок лиги, а также трижды Суперкубок страны. При этом испанец не завоевал ни одного трофея с командой с 2017 года.