Игроки «МЮ» недовольны тренировками главного тренера Рангника
Некоторых игроков «МЮ» не устраивают тренировки, которые проводит Рангник
Некоторые игроки «Манчестер Юнайтед» выражают недовольство тем, как главный тренер Ральф Рангник проводит тренировки, сообщает ESPN.
По данным источника, футболисты считают его методику старомодной. Кроме того, их удивляет, что большинство тренировок проводит ассистент тренера Крис Армас.
Ранее сообщалось, что руководство красных летом 2022 года планирует сменить главного тренера команды.
Рангник возглавил «МЮ» 29 ноября 2021 года. Команда после 23 туров АПЛ занимает 6-е место в турнирной таблице, набрав 39 очков.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|24
|19
|3
|2
|57-14
|60
|
2
|Ливерпуль
|23
|15
|6
|2
|60-19
|51
|
3
|Челси
|24
|13
|8
|3
|48-18
|47
|
4
|Вест Хэм
|24
|12
|4
|8
|42-31
|40
|
5
|Арсенал
|22
|12
|3
|7
|34-25
|39
|
6
|МЮ
|23
|11
|6
|6
|37-31
|39
|
7
|Тоттенхэм
|21
|11
|3
|7
|28-27
|36
|
8
|Вулверхэмптон
|22
|10
|4
|8
|19-17
|34
|
9
|Брайтон
|22
|6
|12
|4
|23-23
|30
|
10
|Саутгемптон
|23
|6
|10
|7
|29-36
|28
|
11
|Астон Вилла
|22
|8
|3
|11
|31-35
|27
|
12
|Лестер
|21
|7
|5
|9
|34-39
|26
|
13
|Кр. Пэлас
|23
|5
|10
|8
|32-35
|25
|
14
|Брентфорд
|24
|6
|5
|13
|26-40
|23
|
15
|Лидс
|22
|5
|8
|9
|27-43
|23
|
16
|Эвертон
|21
|5
|4
|12
|25-38
|19
|
17
|Ньюкасл
|22
|3
|9
|10
|24-44
|18
|
18
|Норвич
|23
|4
|5
|14
|14-46
|17
|
19
|Уотфорд
|22
|4
|3
|15
|23-41
|15
|
20
|Бернли
|20
|1
|11
|8
|17-28
|14
Результаты / календарь
1 тур
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28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|27.11
|15:30
|
Арсенал – Ньюкасл
|2 : 0
|27.11
|18:00
|
Кр. Пэлас – Астон Вилла
|1 : 2
|27.11
|18:00
|
Ливерпуль – Саутгемптон
|4 : 0
|27.11
|18:00
|
Норвич – Вулверхэмптон
|0 : 0
|27.11
|20:30
|
Брайтон – Лидс
|0 : 0
|28.11
|17:00
|
Брентфорд – Эвертон
|1 : 0
|28.11
|17:00
|
Лестер – Уотфорд
|4 : 2
|28.11
|17:00
|
Ман. Сити – Вест Хэм
|2 : 1
|28.11
|19:30
|
Челси – МЮ
|1 : 1
|23.02
|22:30
|
Бернли – Тоттенхэм
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|16
|
|
Диогу Жота
Ливерпуль
|12
|
|
Джейми Варди
Лестер
|9
|П
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|7
|
|
Габриэл Жезус
Манчестер Сити
|6
|
|
Трент Александр-Арнолд
Ливерпуль
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Эзри Конса
Астон Вилла
|21
|1
|3
|
|
Гранит Джака
Арсенал
|11
|1
|5
|
|
Эмерик Ляпорт
Манчестер Сити
|20
|1
|5
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