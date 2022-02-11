Игроки «МЮ» недовольны тренировками главного тренера Рангника

Некоторых игроков «МЮ» не устраивают тренировки, которые проводит Рангник

Некоторые игроки «Манчестер Юнайтед» выражают недовольство тем, как главный тренер Ральф Рангник проводит тренировки, сообщает ESPN.

По данным источника, футболисты считают его методику старомодной. Кроме того, их удивляет, что большинство тренировок проводит ассистент тренера Крис Армас.

Ранее сообщалось, что руководство красных летом 2022 года планирует сменить главного тренера команды.

Рангник возглавил «МЮ» 29 ноября 2021 года. Команда после 23 туров АПЛ занимает 6-е место в турнирной таблице, набрав 39 очков.