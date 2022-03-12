«Арсенал» и «Ливерпуль» поборются за форварда «Лилля» Давида

Нападающий «Лилля» Жонатан Давид намерен сменить команду в летнее трансферное окно, сообщает Le10Sport.

По информации источника, 22-летним канадцем интересуются «Арсенал» и «Ливерпуль», а сам футболист хотел бы продолжить карьеру в чемпионате Англии. Сообщается, что за игроком также следит «ПСЖ».

В сезоне-2021/22 Давид провел 36 матчей за «Лилль», на его счету 17 голов. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость нападающего в 50 миллионов евро.