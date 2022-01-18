Рангник: «Погба сможет сыграть за «Манчестер Юнайтед» после паузы на матчи сборных»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник рассказал о ходе восстановления полузащитника Поля Погба.

«С первых же дней вы могли увидеть, что Погба присутствует на тренировках, — приводит слова Рангника utdreport. — Я с нетерпением жду, когда Поль вернется. Увиденное мной на тренировках выглядит многообещающе. Вчера он впервые тренировался с общей группой и на первом же занятии показал, каким выдающимся футболистом может быть. Погба сможет сыграть за «Манчестер Юнайтед» после паузы на матчи сборных».

В нынешнем сезоне 28-летний француз принял участие в 13 матчах за «Манчестер Юнайтед» и отдал 7 результативных передач.